Drusilla Foer, tutto esaurito in pochi minuti per lo spettacolo di Lecce. Sold out anche Bitonto, ma arrivano 500 biglietti in più

Tutti pazzi per Drusilla Foer: biglietti esauriti nel giro di pochi minuti per le date di Lecce (teatro Apollo, il prossimo 30 marzo) e Bitonto (teatro Traetta, 31 marzo) per lo spettacolo "Eleganzissima" in arrivo dopo il grande successo dell'attrice al Festival di Sanremo della scorsa settimana. Boom di vendite nel circuito online e in tanti sono rimasti a bocca asciutta: 700 posti per la capienza massima dell'Apollo e 210 posti per il piccolo Traetta.

A Bitonto in un teatro più grande: presto in vendita altri 500 biglietti

A Bitonto si è deciso così di spostare lo spettacolo nel teatro più grande: Drusilla andrà in scena al Coviello che riaprirà per l'occasione dopo circa due anni. La decisione è stata presa in accordo con il Teatro Pubblico Pugliese. Con lo spostamento di "Eleganzissima" potranno essere messi in vendita altri 500 posti. Al momento quelle di Lecce e di Bitontono restano le uniche tappe pugliesi del tour di Drusilla. Non ci sono notizie di altre date in Puglia.

Il personaggio dopo il successo del Festival e l'alter ego Gianluca Gori

Dietro il personaggio di Drusilla c'è Gianluca Gori, 54enne di Firenze: è lui l'alter ego. Artista a tutto tondo, Gori è attore ma anche cantante e in passato ha lavorato come fotografo: un vero e proprio performer. La serata di Sanremo, ovviamente, ha fatto la differenza: la popolarità di Drusilla è schizzata in alto nel giro di poche ore. E così Drusilla, come si legge nella presentazione dello spettacolo, "è diventata un’icona di stile, la musa di grandi fotografi e stilisti, l’elegante Signora dai capelli bianchi e dagli occhi celesti che si commuove al ricordo dell’amico folle che suonava le carte di cioccolatini e che incanta il pubblico con un’interpretazione di "I Will Survive" profumata di notti newyorchesi. Lo spettacolo "Eleganzissima" la svela su più fronti: personaggio familiare per i suoi racconti confidenziali; personaggio unico per quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. Fondamentali le canzoni che Drusilla interpreta accompagnata al pianoforte dal maestro Loris di Leo con la partecipazione di Nico Gori solista d’eccezione al clarinetto e al sax.