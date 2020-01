Droni, parte la caccia contro chi abbandona i rifiuti

Droni in volo sui cieli salentini per stanare chi abbandona immondizia per strada, sversa liquiami e sostanze tossiche nel terreno e brucia rifiuti in campagna: al via il pattugliamento “aereo” anti-sporciaccioni della Provincia di Lecce. La Provincia di Lecce ha un suo Stormo Piloti APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto), costituito da 10 unità pronte a scendere in campo in importanti attività di monitoraggio e prevenzione in ambito ambientale e della sicurezza stradale. L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Adorno.

I primi “occhi elettroni” saranno operativi già prossime settimane. E a pilotarli da terra saranno gli uomini in divisa della Polizia provinciale agli ordini del comandante Antonio Arnò. Le moderne apparecchiature, acquistate dall’ente di Palazzo dei Celestini a dicembre scorso, consentiranno di monitorare gran parte del territorio salentino in tempo reale e individuare con maggiore facilità coloro che commettono reati ambientali di qualsiasi natura. A partire proprio dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

La Provincia di Lecce ha appena concluso la formazione base per il conseguimento di attestato di pilota APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per 8 agenti del Corpo di Polizia Provinciale, guidato dal comandante Antonio Arnò. A breve, 4 di loro conseguiranno anche l’attestato di pilota per eseguire operazioni critiche (CRO).

L’attività di formazione, con la fornitura di due droni da parte della Ditta Salento Droni di Martano, consentiranno, attraverso l’uso della migliore tecnologia disponibile sul mercato, di svolgere varie attività, tra cui il monitoraggio in tempo reale dell’intero territorio salentino e la rapida individuazione di reati ambientali di qualsiasi natura, a partire dall’abbandono indiscriminato e selvaggio dei rifiuti, fino al controllo delle coste, contrastando lo sversamento in mare di reflui e l’abusivismo edilizio.

Inoltre, altre 2 unità del Servizio Viabilità, coordinate da Luigi Tommasi, responsabile tecnico dei droni del Servizio Viabilità provinciale, sono state formate e sono già in possesso di attestato di Pilota APR CRO, oltre che dotate di drone già in servizio ed autorizzato al volo. L’attività di volo del Servizio Viabilità riguarderà la verifica delle opere, soprattutto nelle aree di difficile raggiungimento e il controllo di punti della rete stradale più critici. Il drone potrà essere utilizzato per il rilievo di incidenti stradali, anche con l’utilizzo di particolari software gestionali di restituzione in 3D del rilievo del sinistro. A questo proposito, il Servizio Viabilità ha già avviato la procedura di acquisto di un drone dotato di telecamera termica, con l’obiettivo di rafforzare la flotta di velivoli a disposizione dell’Ente.

Per coordinare le attività di competenza dell’Ufficio Viabilità e quelle della Polizia provinciale, si sta valutando la costituzione di ufficio ad hoc, specializzato e formato nell’utilizzo di droni, così che la condivisione dell’esperienza e della formazione acquisita possa garantire maggiore presenza sul territorio e consentire di raggiungere più efficacemente gli obiettivi e i programmi indicati nelle Linee programmatiche di mandato.

L'incontro di oggi è servito anche a a presentare l'Associazione Drones Urban Network, patrocinata dalla Provincia protagonista, nei prossimi giorni di due iniziative: la prima, organizzata dalla ditta Salento Droni, è un’esercitazione con l’utilizzo di drone con camera termica a supporto di personale a terra per la ricerca di disperso e si svolgerà domani, sabato 18 gennaio, dalle 15 alle 18, presso Torre Sant’Andrea, con lo Stormo Piloti APR della Provincia di Lecce, insieme alla squadra di volo della Protezione Civile e con la partecipazione delle Polizie locali e dei Vigili del Fuoco.

La seconda è la presentazione dell'associazione D.U.N. Drones Urban Network, guidata da Davide Vadacca, in un incontro sul tema dell'utilizzo dei droni che si terrà venerdì prossimo 24 gennaio, presso l'Hotel Leone di Messapia a Cavallino, alla quale seguirà un'esercitazione pratica a Martano.