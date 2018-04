Droga e risse, più vigili in Villa Comunale e nei parchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Villa Comunale senza regole: un agente fisso e pattugliamenti giornalieri per riportare ordine all’interno del parco urbano. Palazzo Carafa intensifica i controlli della municipale all’interno dell’area verde a due passi dal centro storico, da sempre considerata un’oasi in mezzo al traffico cittadino e frequentata da bambini, famiglie, anziani e turisti, ma che ultimamente è stata anche luogo di spaccio, bivacco e risse. «Un pattugliamento anti-inciviltà», come annuncia la Polizia locale. E nelle prossime settimane si estenderà a tutte le aree verdi della città.I rinforzi alla vigilanza partiranno proprio dal giardino urbano situato in pieno centro. Dopo alcuni episodi legate allo spaccio di droga - ultimo in ordine di tempo quello registrato un mese fa quando è stato denunciato un giovane - e ad alcune risse tra extracomunitari, l’assessore alla Polizia Locale, Sergio Signore, ha deciso di rafforzare la vigilanza con un servizio di sicurezza più accurato per garantire una maggiore tranquillità ai frequentatori della Villa Comunale.«Si tratta di una prima misura di potenziamento che ci servirà a monitorare meglio quanto avviene nell’area - afferma Signore - e a progettare gli interventi utili per garantire la massima tranquillità ai cittadini e in particolare ai tanti bambini che la frequentano».Non solo Villa Comunale, però. La guerra al bivacco e all’inciviltà si estenderà presto anche a tutte le altre aree verdi della città. Ad annunciarlo è proprio la Polizia locale che a breve riprenderà i controlli a tappeto all’interno dei giardini pubblici cittadini. Primo tra tutti, il Parco di Belloluogo preso di mira tavolta dagli incivili tra incuria e sporcizia. Con l’arrivo della bella stagione, quindi, sarà riattivata l’attività di pattugliamento stagionale nelle aree verdi. E, quindi, parco dei Bimbi, parco Tafuro e Corvaglia. Un servizio annuale attivo già da tre anni, ridotto durante i mesi invernali - quando le aree verdi sono meno frequentate - ma che a breve tornerà a pieno regime e proseguirà per tutta l’estate con pattugliamenti più capillari nei grandi parchi e nelle aree verdi più piccole per migliorarne la sicurezza.