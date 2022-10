Droga nel portafoglio: denunciato per spaccio dai carabinieri dopo un controllo

Fermato dai carabinieri di Lecce, in auto spuntano 19 grammi di eroina e per l’uomo scatta la denuncia.

I fatti avvenuti ieri, durante un controllo stradale dei militari della Sezione radiomobile, lungo via Monteroni alla periferia del capoluogo. Un 36enne di Leverano, alla guida di un Suv, viaggiava in direzione di Monteroni. Dopo l’alt è stato invitato dai carabinieri ad esporre i documenti. Qui l’uomo, avrebbe avuto un atteggiamento strano, tanto da insospettire i militari, che dopo un’accurata verifica hanno scovato nel portafoglio del 36enne, un involucro contente droga e la patente deteriorata e quasi del tutto illeggibile.



Sentito il pubblico ministero di turno, l’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Al 36enne inoltre è stata è stata ritirata la patente e comminata una multa per la mancata revisione del mezzo.