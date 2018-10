Droga nei bagni della scuola: blitz dei carabinieri nell'istituto tecnico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 23 grammi di hashish e circa 13 grammi di marijuana. Questo quanto rinvenuto dai militari della stazione dei carabinieri di Campi Salentina durante un blitz effettuato ieri mattina all’interno dei locali dell’Istituto Tecnico Commerciale “Volta”, in via Novoli. L’hashish e la marijuana sono stati ritrovati nei bagni della scuola: i possessori se ne sarebbero disfatti proprio per eludere i controlli. Tentativo però risultato inutile ed inefficace, vanificato dall’accuratezza del sopralluogo e dell’infallibile fiuto dei cani antidroga impiegati nell'intervento. Riguardo l'ipotesi di reato, si procede con una denuncia a carico di ignoti.