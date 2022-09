Droga nascosta in auto e in casa: arrestato dopo un controllo stradale

In auto e poi in casa con oltre 700 grammi di droga: per questo motivo sono scattate le manette ai polsi di un 37enne leccese, G.P., arrestato dai carabinieri del Norm di Lecce in flagranza di reato, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La droga nascosta in auto e in casa



Il controllo stradale, lungo la strada provinciale che collega Lecce con Novoli, ha permesso ieri sera ai militari di rinvenire nell’auto dell’uomo tre dosi di hashish ed una di marjuana, del peso rispettivamente di 16 e 2 grammi. Insospettiti, i carabinieri del nucleo radiomobile, con il supporto dei colleghi della stazione di Santa Rosa, hanno proseguito la perquisizione in casa nell’uomo, e qui hanno scovato e sequestrato 260 grammi di hashish e 440 grammi di marijuana. La sostanza stupefacente è stata quindi sequestrata. Il 37enne, espletate formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.