Cerca di impedire ai carabinieri di entrare in casa, dove nasconde la droga: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando i carabinieri del Nor, sezione radiomobile di Lecce, hanno cercato di entrare in casa, R.R. ha cercato di impedirglielo per dare il tempo alla compagna, all'interno della casa, di disfarsi della droga. Ma i militari sono riusciti comunque ad accedere all'abitazione e, al termine, ad arrestare R.R. e denunciare a piede libero la donna in casa.E' accaduto a Monteroni , nel Salento. Nella casa di R.R. - 45 anni - i carabinieri hanno trovato 98,2 grammi di hashish, 51,8 grammi di marijuana, altri 40 grammi già imbustati e materiale per il confezionamento delle dosi.Il 45enne, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato in carcere.