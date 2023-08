Controlli antidroga della polizia: denunciato un 19enne che aveva coca e marijuana in tasca e a casa

Controlli anti-droga in piazza Mazzini a Lecce. Attorno alle 3 della notte appena trascorsa, i poliziotti in servizio sulle Volanti hanno notato strani comportamenti in un ragazzo di 19 anni ed hanno deciso di procedere con la perquisizione.

Il ragazzo, in effetti, aveva addosso cinque involucri in cellophane con all'interno cocaina per un totale di 2,17 grammi. Il tutto era custodito all’interno di un pacchetto di sigarette nella tasca anteriore dei pantaloncini. Nel portafogli aveva 460 euro, ritenute provento dell'attività di spaccio.

La perquisizione a casa

Alla luce di quanto rinvenuto, gli operatori hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare e nella stanza da letto del 19enne veniva rinvenuta e sequestrata altra sostanza stupefacente (un involucro in cellophane con altri 4,3 grammi di cocaina, 1,6 grammi di hascisc, e poco più di un grammo di marijuana.

La denuncia

Veniva trovato anche un bilancino di precisione, un coltello a scatto, verosimilmente usato per dosare la sostanza e una pinza tronchesina per unghie, il tutto custodito in una cassetta di sicurezza, con chiusura a serratura e relative chiavi, nella camera da letto del giovane.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Il giovane è stato denunciato per l’ipotesi di reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.