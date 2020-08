In vacanza con oltre due chili di droga e due pistole: in manette due turisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due revolver senza matricola e più di due chili e mezzo di droga: con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e di detenzione illegale di armi clandestine, sono stati arrestati due turisti in vacanza a Gallipoli, un milanese e un cittadino di nazionalità marocchina.A procedere sono stati i carabinieri del Norm della Compagnia di Gallipoli, che hanno pizzicato i due nel loro alloggio a lido conchiglie. Ed è qui che i militari hanno trovato 2 chili e 517 grammi di hashish, suddivisi in cinque involucri, e due pistole revolver P38 sprovviste di matricola ed in ottimo stato di conservazione, insieme a un proiettile calibro 38.