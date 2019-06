Droga e munizioni illegali: scattano tre arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del Norm della compagnia di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato David e Maicol Murciano, 28 e 34 anni. Il primo, portato nel carcere di Borgo San Nicola, è stato trovato in possesso di 24,55 grammi di cocaina; il secondo, invece, ristretto ai domiciliari, nascondeva 11 cartucce (7 calibro 12,7×99 traccianti-perforanti; 2 calibro 7,62 Nato e 2 calibro 9 corto modello m34 blindate).Martedì mattina, a Surbo, è stato infine arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 47enne Domenico Vitale. I militari della stazione di Surbo hanno trovato nella sua abitazione 4 grammi di cocaina, 2 grammi e mezzo di mannite (sostanza da taglio) e 3.370 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Per lui, sono scattati i domiciliari.