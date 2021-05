In casa cocaina e marijuana: due arresti e una denuncia per spaccio

Controlli a tappeto dei carabinieri contro lo spaccio di drga su tutto il territorio provinciale. Il blancio di due arresti e una denuncia.

Casarano

A Casarano i carabinieri della sezione operativa del Nor hanno perquisito la casa di Salvatore Emanuele, 29 anni, del posto. Evidentemente sono andati a colpo sicuro, perché hanno trovato ben 388 grammi di cocaina, cosa che gli è costata l'arresto in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio. La polvere bianca è stata sequestrata, mentre il giovane è finito in carcere, a disposzione dell'autorità giudiziaria.

Poggiardo

Altra droga - 12 grammi di cocaina, per la precisione - è stata sequestrata a Poggiardo dai carabinieri della stazione. In quest caso all'uomo, che era già ai domiciliari, non sono bastate le tre videocamere che aveva installato agli ingressi di casa per "salvarsi" dai controlli. I carabinieri hanno bussato alla sua porta e tra cassetti e armadi hanno trovato la droga, un blancino di precisione per il confezionamento delle dosi e 340 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività d spaccio. Denunciato per spaccio L.M., 44 anni, a cui sono state sequestrate le telecamere. Nel corso della stessa operazione, i militari hanno segnalato alla prefettura come assuntori di droga due giovani trovati sul terrazzo del denunciato, che avevano appena consumato della cocana.

Squinzano

Infine a Squinzano i mlitari di quella stazione hanno arrestato G.G., 49 anni, trovato in possesso di cento grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento delle dosi da vendere al dettaglio e una noccoliera. L'uomo, che risponde di spaccio, si trova ora ai domiciliari.