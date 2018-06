Droga, due arresti a Cursi e Muro Leccese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella giornata di ieri a Cursi e a Muro Leccese i carabinieri di Maglie e delle locali stazioni durante un servizio finalizzato al contrasto di reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio due persone Giovanni Pulimeno, ventunenne di Cursi già noto alle Forze di Polizia e Gabriele Maggiulli, ventunenne di Muro Leccese anch’egli già noto; il primo a seguito di perquisizione domiciliare, eseguita all’interno di un garage a lui in uso, è stato trovato in possesso di circa 300 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, e contante ritenuto provento dello spaccio.Nell'abitazione del secondo, circa 600 grammi di marijuana. più 8 piante di cannabis, bilancino di precisionee contante. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari.