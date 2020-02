Sorpreso con la droga, tenta la fuga: l'inseguimento in paese

Ultimo aggiornamento: 12:21

L'inseguimento per le vie del paese e poi l'arresto. Paura ieri sera a Matino, nel Salento , dove i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno stretto le manette ai polsi di M.P., 24 anni, sorpreso in via San Biagio con poco meno di 50 grammi di hashish e 655 euro in contanti.Alla perquisizione dell'auto del 24enne, è seguita quella dell'abitazione, dove i militari dell'Arma hanno rinvenuto altri 12 grammi di droga di vario tipo e il materiale per il confezionamento. M.P. è risultato essere anche senza patente, che non ha mai ottenuto. Si trova ora ristretto ai domiciliari.