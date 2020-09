Negli sportelli dell'auto nascondeva 18 chili di cocaina: avrebbe fruttato più di 2 milioni di euro. Pochi giorni fa un altro maxi sequestro

I sospetti sono nati da strane manovre che un uomo, a bordo della sua Lancia Delta, ha fatto lungo la provinciale che collega Taranto a Brindisi. In particolare, avendo notato la presenza degli agenti della Squadra Mobile di Lecce e di Brindisi all'altezza dello svincolo per Francavilla Fontana/Villa Castelli, l'uomo avrebbe cercato di cambiare strada: è uscito dalla statale per poi reimmettersi sulla stessa strada dall'ingresso successivo, con il chiaro intento di eludere i controlli di Polizia su strada. Senza, peraltro, riuscire nell'intento.

Gli agenti lo hanno bloccato e hanno deciso di perquisire sia l'uomo che la vettura, chiedendo anche il supporto dell’unità cinofila della Polizia di Brindisi. il fiuto dei cani ha fatto capire subito che c'era qualcosa che non andava in quell'auto all'apparenza "pulita". Così, seguendo le indicazioni degli animali, i poliziotti hanno concentrato le loro attenzioni sugli sportelli posteriori, decidendo di smontarne i pannelli.

Ed hanno trovato la "sorpresa": nello sportello sinistro c'erano sette panetti di droga, altri otto erano in quello destro, per un totale di circa 18 chili di cocaina purissima che, venduta al dettaglio, avrebbe fruttato 2 milioni di euro.

Nel corso della perquisizione personale, all’interno del portafogli dell’arrestato i poliziotti hanno trovato e sequestrato 500 euro di banconote di vario taglio. L'uomo alla guida della Lancia - Guido Cairo, 45enne di Copertino - è stato arrestato e condotto in carcere.

