Eroina e cocaina fuori dall'Università: arrestato per spaccio un 48enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti delle Volanti della Questura di Lecce , hanno tratto in arresto M.G. 48enne di Monteroni, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.Nel pomeriggio di ieri, una volante della Questura di Lecce, in via Adua, ha notato un uomo che, sceso da un’autovettura, si incamminava in direzione di viale dell’Università, guardando con circospezione i movimenti della volante. Insospettiti da tale atteggiamento, gli operatori hanno fermato l’uomo e proceduto al controllo delle sue generalità. Il fermato ha manifestato nervosismo e insofferenza, senza dare credibili giustificazioni in merito alla sua presenza in quel luogo solitamente frequentato da tossicodipendenti alla ricerca di sostanza stupefacente.A quel punto gli agenti lo hanno perquisito e hanno rinvenuto 30 grammi di cocaina, suddivisa a sua volta in due confezioni. La perquisizione è stata estesa all’autovettura del 48enne ed anche qui , nel vano portaoggetti della portiera, è stato rinvenuto un involucro, anch’esso in cellophane con un altro grammo e mezzo di eroina, oltre ad un rotolo ed un foglio di alluminio ed altro materiale idoneo al confezionamento delle dosi di stupefacente pronte alla vendita.La perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare anche, in una cassettiera della camera da letto, in una busta di cellophane cocaina, eroina, suddivisa in diversi involucri per un peso complessivo circa 12 grammi. Inoltre, sempre nella stessa cassettiera sono stati rinvenuti tre bilancini di precisione; un portafoglio contenente la somma di 590 euro ed altro materiale atto al confezionamento dello stupefacente.Al termine degli accertamenti M.G. e stato associato presso la locale Casa Circondariale.