Droga nascosta fra frutta e verdura del chiosco ambulante: un arresto. Guai anche per un ventenne

Due arresti per spaccio. Sono stati eseguiti dai carabinieri nelle scorse ore. Il primo a Calimera. Nel corso delle consuete attività di controllo del territorio, i militari della locale stazione hanno intercettato, a bordo di una moto enduro senza targa, E.F. vent'anni. Alla vista dei carabinieri, il giovane si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Ma i militari lo hanno raggiunto al suo domicilio e dopo una perquisizione hanno rinvenuto circa 4 grammi di marijuana, dieci grammi di sostanza da taglio e il materiale necessario per pesare e confezionare lo stupefacente.

Il ventenne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



I militari della stazione radiomobile di Maglie hanno arrestato in flagranza di reato A.P, 36 anne di Poggiardo. L'uomo nascondeva 165 grammi di marijuana fra il chiosco di frutta e verdura di cui è titolare e la propria abitazione. A.P. si trova ora ai domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA