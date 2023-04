In auto con un chilo e mezzo di droga: arrestati in due

Un chilo e mezzo tra hascisc e marijuana è stato sequestrato dai finanzieri del Comando Provinciale di Lecce che hanno tratto in arresto due soggetti italiani, sequestrato contanti e materiale per la lavorazione ed il confezionamento della droga.

La perquisizione

L’attività antidroga è scattata da parte dei finanzieri della Tenenza di Leuca lungo la Statale 274 a Salve, che hanno deciso di fermare due persone, incensurate, alla guida di un’autovettura. I due si sono mostrati subito nervosi, così i militari hanno proceduto con una perquisizione ed hanno trovato 15 panetti di hashish, abilmente occultati all’interno del bagagliaio. A questo punto sono arrivati i rinforzi: due ulteriori pattuglie della Tenenza di Leuca e della Compagnia di Gallipoli, con il supporto delle unità cinofile del Gruppo di Lecce, che hanno proceduto con le perquisizioni domiciliari.

A casa i due soggetti avevano ulteriori dosi di sostanza marijuana nonché del materiale necessario per il confezionamento in dosi, quali cartine, sacchetti, grinder e bilancini di precisione, oltre a somme in contanti, sottoposti a sequestro. I due sono stati tratti in arresto e tradotti presso l’istituto penitenziario di Borgo San Nicola.

La droga comprata sul web

Stando alle prime indagini, la droga era acquistata sul dark web ricorrendo al pagamento attraverso l’utilizzo di criptovalute quali BTC (Bitcoin) e XRP (Ripple), al fine di rendere difficoltosa la tracciabilità della transazione.