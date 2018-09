In casa con 173 grammi di marijuana: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al momento del controllo è stato trovato in possesso di 173 grammi di marjuana e altri 45 di sostanza da taglio. Per questo è stato arrestato in flagranza dai carabinieri del Norm della Compagnia di Maglie Stefano Lezzi, 38 anni, di Maglie.In casa aveva: un involucro contenente 173 grammi di marijuana; un bilancino elettronico di precisione; un involucro contenente 45 grammi di verosimile sostanza da taglio; materiale vario utile per confezionamento dosi.Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.L'arrestato risponde dell'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e si trova in regime di arresti domiciliari.