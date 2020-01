Nascondeva droga e armi nei muretti a secco: sorpreso dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un chilo di cocaina e un chilo e mezzo di hashish sono stati trovati, insieme a diversi proiettili, nascosti in un muretto a secco nelle campagne di Tricase, nel Salento . A scovare l'insolito nascondiglio e poi arrestare il responsabile, i carabinieri della locale compagnia.In manette è finito Cosimo Vessio, 32 anni, del posto. Il materiale sequestrato si trovava in alcuni secchi di plastica, nascosti dalle pietre dei muretto a secco, come i militari avevano potuto constatare già in un sopralluogo effettuato qualche giorno fa. Poi, dopo indagini e appostamenti, hanno sorpreso Vessio e lo hanno arrestato per detenzione illegale di munizioni e spaccio di droga. Il 32enne era stato già denunciato per minacce: soprese un concittadino a raccontare, al bar, come lui girasse armato e lo fece salire nella sua auto, minacciandolo poi con una pistola.