Droga, armi e gli affari con la politica, blitz antimafia nel Salento: 30 arresti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trenta arresti sono stati eseguiti nella notte dai carabinieri impegnati in un blitz antimafia che ha riguardato la zona del magliese. Diciannove le persone finite in carcere, 11 quelle ai domiciliari.Tra gli indagati, accusato di associazione esterna, anche il sindaco di Scorrano, Guido Nicola Stefanelli, eletto nel 2017. Le accuse parlano di associazione mafiosa, attentati, detenzione di armi, esplosivo e droga. E, secondo gli investigatori, dell'associazione mafiosa avrebbe fatto parte anche Mattia Capocelli, il 28enne di Maglie ucciso nella notte tra il 24 e il 25 aprile a Maglie, vicino a un camioncino per la vendita di panini, dal 24enne Simone Paiano.L'operazione - denominata "Tornando" - è stata eseguita dai militari del Comando provinciale di Lecce coordinati dal procuratore aggiunto della Dda Guglielmo Cataldi e dal sostituto procuratore Maria Vallefuoco.Trentassette indagati; 19 persone in carcere e 11 ai domiciliari.Giuseppe Amato, chiamato “Padreterno", 63 anni, di Scorrano;Francesco Amato, detto “Checco”, 28 anni, di Scorrano;Antonio De Cagna, detto “Chilla”, 47 anni, di Scorrano;Giuseppe Grasso, 50 anni, di Lecce;Hamid Hakim, 29 anni, di origini marocchine, ma residente a Madone (in provincia di Bergamo);Andrea Marsella, 27 anni, di Maglie;Luigi Antonio Maraschio, 54 anni, di Maglie;Salvatore Maraschio, detto “Totò”, 25, di Maglie;Donato Mega, detto “Duccio”, 37 anni, di Scorrano;Simone Natali, 30 anni, di Scorrano;Matteo Peluso, 27 anni, di Scorrano;Matteo Presicce, detto “Saulle”, 27 anni, di Scorrano;Giorgio Rausa, chiamato “Giorgino”, 24 anni, di Scorrano.Luigi Rausa, 45 anni, di Scorrano;Salvatore Rausa, detto “Pizzileo”, 31 anni, di Scorrano;Matteo Rizzo, detto “Penna” o “Pennetta”, 22 anni, di Scorrano;Giovanni Verardi, detto “Briga”, 51 anni, di Scorrano;Daniele Antonazzo, 34 anni, di Supersano;Andrea Carrisi, 30 anni, di Botrugno;Marco De Vitis, 43 anni, di Supersano;Francesca Ferrandi, 26 anni, originaria di Scorrano e residente a Madone (in provincia di Bergamo);Gloria Fracasso, detta “Bessy”, 47 anni, di Scorrano;Giorgio Piccinno, detto “Bambi”, 30 anni, di Scorrano;Sarah Piccinno, 36 anni, di Scorrano;Luca Presicce, 26 anni, di Scorrano;Mirko Ruggeri, detto “Stromeberg”, 45 anni, di Scorrano;Franco Frisari Tamborino, 39 anni, di Maglie;Marco Cananiello, detto “Bravo”, 21 anni, di Maglie;Giovanni Umberto De Iaco, 21 anni, di Scorrano;Simone De Luca, detto “Smith”, 42 anni, di Maglie;Andrea Amato De Luca, 21 anni, originario di Scorrano;Massimiliano Filippo, chiamato “Cuoco”, 43 anni, di Scorrano;Gianpiero Gallone, 28 anni, di Scorrano;Daniele Rosato, 22 anni, di Scorrano;Luca Rosato, 24 anni, di Scorrano;il sindaco Stefanelli, indagato a piede libero;Matteo Zezza, 26 anni, di Scorrano.Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa convocata per questa mattina.