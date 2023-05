Scu, droga, armi e frode fiscale: blitz all'alba. Sedici arresti: scacco al clan Politi

Dalle prima luci dell'alba è in corso a Lecce e nel Nord Salento un blitz dei carabinieri del Ros per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere di 16 persone, indagati a vario titolo per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di droga, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni, detenzione eporto abusivo di armi e munizioni e frode fiscale.

Gli arrestati sono presumibilmente legati al clan Politi della Scu.