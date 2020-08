Dramma della solitudine, scomparsa da mesi: anziana trovata morta in casa

Ultimo aggiornamento: 10:53

Dramma della solitudine ieri a Campi salentina, nella provincia di Lecce. Una anziana donna, di 90 anni, è stata ritrovata morta in casa: si tratta di Mafalda Castelluzzo.La donna, vedova e senza figli, ha un solo fratello, che vive in Germania. Era morta da mesi quando è stata ritrovata. Ora la salma si trova alla camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione del medico legale, che dovrà stabilire le cause della morte.