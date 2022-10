Cos'è e dov'è la cava di bauxite che ha stregato Belen e migliaia di turisti. Dal giacimento dismesso al laghetto: la storia di un luogo magico

La cava di bauxite, a due passi da Otranto, ha stregato anche Belen, che lì ha posato, ieri, per alcuni scatti legati al proprio marchio. La vacanza in Salento della nota showgirl è passata dalla cava. Non è tutto qui, ma negli ultimi anni il laghetto verde, con tutto attorno il rosso della terra, ha conquistato decine di migliaia di turisti. Ma cos'è?

Cava di bauxite, dov'è, storia e dettagli

La cava di bauxite si trova tra Otranto e Punta Palascia, nei pressi di Monte Sant'Angelo. È realmente una cava dalla quale negli anni scorsi si estraeva la bauxite: fu scoperta nel 1940 e fino al 1976 si è lavorato in questo senso. Perché l'acqua è verde? Perché è il residuo di un giacimento di estrazione mineraria ormai dismesso. Probabilmente è semplicemente il risultato di infiltrazioni d'acqua nella bauxite. Tutto attorno è rosso, proprio come la bauxite. Colpisce per i colori intensi e ha davvero stregato tantissimi turisti. Su Instagram e Facebook non si contano neppure più gli scatti nella cava. L'ultimo è quello di Belen.