Due auto incendiate nella notte: una era stata rubata

Doppio rogo di auto nella notte. A fuoco sono andate due auto, una a Collemeto, frazione di Galatina, l'altra a San Cataldo, marina di Lecce.

A Collemeto

Attorno alle 22.50 una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta in via Monza, nella frazione di Collemeto, per un incendio di una Mercedes Classe A intestata a S.S., 62enne del posto. Spente le fiamme e messa in sicurezza la zona, i vigili del fuoco hanno avviato le indagini, al momento ancora in corso, per risalire alle cause che hanno generato l'incendio. Non si esclude l'ipotesi del dolo.

A San Cataldo

E' di matrice certamente dolosa, invece, l'incendio che ha distrutto una Matiz a San Cataldo. Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta attorno all'1.30. L'auto avvolta dalle fiamme è risultata poi rubata. Spente le fiamme, le quali minacciavano seriamente la vicinissima pineta, i Vigili del fuoco hanno avviato le indagini per risalire alla natura dell'incendio.