Doppio incendio, in fiamme il deposito del lido Venere

Fiamme in un deposito del lido Venere di zona Posto Vecchio, marina di Salve. Sebbene non siano stati rinvenuti inneschi, il fatto strano è che un primo incendio sia divampato in mattinata, attorno alle 9.30, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase.

Una seconda chiamata, per un incendio nello stesso deposito, è poi arrivata alle 16.45. In fumo sono andati alcuni bidoni custoditi nel deposito, una sorta di gazebo in plexiglass di pertinenza del lido, che però sorge dall'altra parte della strada e che quindi non è stato interessato dal rogo.

Sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Tricase.

