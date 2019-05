Due auto in fiamme: nel mirino coppia di imprenditori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due auto in fiamme nella notte a Carmiano. Prese di mira una Lancia Y e una Mini Cooper, di proprietà di una coppia di imprenditori del posto. Auto completamente distrutte. Sul luogo per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione. Da una prima parziale ricostruzione dei fatti, pare che a dare fuoco alle vetture parcheggiate su via Noè Miglietta, siano stati due individui, giunti a bordo di una macchina intorno all'una e trenta di notte, poi dopo aver appiccato l'incendio, sono ripartiti in retromarcia facendo perdere le proprie tracce.