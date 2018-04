Doppio colpo nei locali del centro storico: bottino da 40 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo alcuni testimoni, che lo avrebbero visto aggirarsi nei paraggi, sarebbe sempre lo stesso l'autore dei furti messi a segno ieri notte in due locali del centro storico, per altro già "visitati" di ladri nelle scorse settimane.Il ladro sarebbe entrato ieri all'intervo del ristorante Via Cairoli mentre ancora, finito il servizio, titolari e dipendenti erano impegnati nelle pulizie. si sarebbe diretto verso la cassa e con una mossa fulminea sarebbe riuscito a portare via circa 40 euro prima di darsela a gambe per i vicoli del centro.Probabilmente qualche ora più tardi ha provato a introdursi all'interno del bar Quarantacinque, in via Basseo, aspettando di essere al riparo da sguardi indiscreti dopo la chiusura dei locali posti nelle vicinanze. Qui non sarebbe riuscito ad aprire la grata, rinforzata dopo l'ultimo furto da un lucchetto a prova di scasso, allora avrebbe divelto l'insegna (causando un danno di 300 euro) e avrebbe scavalcato la grata. Ma anche la porta ha resistito al tentativo di scasso, e il ladro è dovuto fuggire a mani vuote.