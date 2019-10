Doppia spaccata nella notte nel Nord Salento: colpiti Veglie e Novoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'automobile utilizzata ed il modus operandi non lascerebbero troppi dubbi: a colpire nella notte in due diversi comuni del nord Salento sarebbe stata la medesima banda. Il primo assalto si è verificato a Veglie e ad entrare in azione sono stati in tre, tutti incappucciati. Nel mirino il negozio di abbigliamento “Kermesse 1960”.In due sarebbero scesi da un’Alfa Romeo Mito sfondando la vetrata del negozio e portando via numerosi capi, alcuni ancora imballati. Una volta sentito l'allarme sono montati a bordo ripartendo in direzione Brindisi.Poco più tardi però i malviventi avrebbero preso di mira la stazione di servizio “Menga Petroli”, a Veglie, anche qui sfondando la vetrina dell'area ristoro. Questa volta l’allarme ha però richiamato i vigilantes facendo dileguare i banditi, che a bordo di un'Alfa Romeo sono fuggiti verso Campi Salentina. Ora al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini delle telecamere di videorsorveglianza.