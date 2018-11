Dopo i panini ritrovato con i vermi sono partiti i controlli dei cc dei Nas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I controlli nelle mense dei due asili comunali dove vengono consegnati i pasti da distribuire in tutte le altre scuole materne di Trepuzzi sono stati avviati. Ad eseguirli questa mattina i carabinieri del Nas accompagnato dai militari della locale stazione e dagli ispettori Asl che hanno eseguito le prime verifiche richieste dal sindaco del comune salentino Giuseppe Taurino. Il primo cittadino lo aveva annunciato subito dopo essere stato avvisato da una mamma della presenza di vermi e insetti all’interno dei panini consegnati a mensa ai bambini. Le verifiche, che sono già state avviate questa mattina presso le due mense comunali, interesseranno anche l’azienda che rifornisce il pane che viene somministrato insieme ai pasti all’ora di pranzo. I controlli interesseranno anche il cibo consegnati da alcune mamme che sabato si sono recate presso la locale caserma per denunciare quanto ritrovato all’interno degli zainetti dei loro piccoli. Una volta eseguite le verifiche, se saranno constatate le effettive responsabilità delle aziende coinvolte, il primo cittadino prenderà, come annunciato sabato scorso, le iniziative opportune.