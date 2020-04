La Fonatanella, via all'ispezione del ministero e dei Nas nella rsa dei 17 morti

Rompe gli indugi il mistero della Sanità. E da il via all'ispezione nella residenza sanitaria assistenziale La Fontanella di Soleto dove dal 21 marzo a qualche giorno fa la pandemia del coronavirus ha mietuto 17 vittime, 80 contagiati fra gli ospiti ed una ventina fra il personale.



Questa matina alle 10 gli ispettori del ministero saranno nella struttura insieme ai carabinieri del Nas che stanno intanto conducendo le indagini penali per conto della Procura di Lecce nel fascicolo che vede rispondere di diffusione colposa di epidemia e di abbandono di persone incapaci il legale rappresentante don Vittorio Matteo, la direttrice Federica Cantore ed il medico coordinatore sanitario Catello Mangione.



Gli ispettori verificheranno perché non sia stato possibile contenere la diffusione del covid fra i 93 anziani ospiti a La Fontanella fino al 19 marzo, quando una donna di 95 anni manifestò i primi sintomi. Altro aspetto di cui si occuperà l'indagine amministrativa riguarda il lasso di tempo fra il pomeriggio del 25 marzo e la mattina del 27, quando la struttura passo dalla gestione privata a quella commissariale della Asl con l'ordinanza del sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato.



Tante le segnalazioni e le denunce arrivate dai parenti, sia attraverso esposti ai carabinieri che in Procura, ma amche con articoli ed inchieste giornalistiche.



Troveranno una situazione diversa da quella che ha fatto scattare l'emergenza, gli ispettori del ministero. Oggi La Fontanella è residenza di 21 anziani, 17 negativi ai tamponi e quattro positivi con sintomi lievi. Prevedile l'acquisizione di documentazione, fra la quale anche la relazione della Asl sulla situazione trovata al momento del passaggio di consegne. La proprietà intanto ha consegnato alla Procura ed ai carabinieri del Nas una memoria di oltre 20 pagine che indica enti e loro rappresentanti contattati, inziative prese, protocolli seguiti. © RIPRODUZIONE RISERVATA