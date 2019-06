Donna violentata da un 34enne: arresto lampo, lo stupro in un appartamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Lo hanno identificato e bloccato questa mattina l'autore dello stupro che si è consumato ieri sera a Lecce. La vittima della violenza è una donna di 42 anni, il suo assalitore un uomo di 34.Nella tarda mattinata di oggi gli agenti della squadra mobile e delle volanti hanno tratto in arrestoC.D.G. di Lecce, per violenza sessuale e per lesioni personali in danno di C.F. di anni 42 di Lecce nonché per minacce aggravate a pubblico ufficiale.Intorno all'una di questa notte, presso la sala operativa della Questura, giungeva una prima segnalazione da parte di un utente di una donna riversa per terra nei pressi della Questura. Subito dopo giungeva una seconda segnalazione da parte di una donna che riferiva essere alla ricerca della sua amica che le aveva chiesto aiuto perché era stata violentata. Gli agenti delle volanti si sono messi alla ricerca della vittima e l'hanno rintracciata poco dopo in pessime condizioni nei pressi di Porta San Biagio.La donna era in stato confusionale e con delle vistose tracce ematiche sulle gambe e riferiva di esser stata violentata poco prima da un suo conoscente all’interno di un appartamento.Gli agenti hanno accompagnato la donna in Questura dove è stata soccorsa tramite l’intervento del 118 che dopo le prime cure ne ha disposto il ricovero presso il reparto di ginecologia del Vito Fazzi.L'uomo, saputo che la polizia era sulle sue tracce si è presentato spontaneamente presso gli Uffici della Questura per raccontare la sua versione dei fatti. Il soggetto era in evidente stato di agitazione dovuta a probabile assunzione di alcool e sostanza stupefacente e presentava vistosi graffi e un profondo taglio sull’avambraccio destro che riferiva essersi procurato da solo con una lametta nel pomeriggio. Le dichiarazioni del giovane sono però risultate prive di fondamento ed è stato tratto in arresto.