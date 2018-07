Donna sgozzata in casa durante una lite. I sospetti sul marito, ora ricercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Femminicidio a Trepuzzi. Nel pomeriggio una donna di 57 anni, Teresa Russo, è stata uccisa a Trepuzzi. Il delitto è avvenuto in via Generale Papadia. Ad uccidere la donna, secondo le prime informazioni, sarebbe stato il marito che si è reso irreperibile. Il delitto sarebbe maturato nel corso di una lite in casa tra i due, entrambi sordomuti. La donna è stata sgozzata con un grosso coltello. I carabinieri sono impegnati nelle ricerche dell'uomo. Sul luogo del delitto è atteso il magistrato di turno in Procura.La vittima è stata ritrovata sul pavimento della cucina. Sembra che tra i due il rapporto fosse teso da tempo: c'era infatti in atto una separazione. La coppia ha un figlio, che vive lontano dal Salento.