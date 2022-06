Donna uccisa a coltellate: tragedia a Novoli, nel Salento. Vittima una donna di 38 anni, si cerca il marito

Donatella Miccoli, 38 anni, è stata uccisa a coltellate questa notte attorno alle 3.30 nella sua casa di Novoli, nel Salento. Madre di due bambine, è deceduta sul posto, nell'abitazione di via Veglie al 7. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo investigativo, della compagnia di Campi Salentina e della stazione di Novoli, è stata ammazzata dal marito. L'uomo non era in casa quando sono intervenute le forze dell'ordine ed il personale del 118. L'uomo è ricercato. In azione anche un elicottero.

APPROFONDIMENTI LECCE Donatella Miccoli, donna uccisa a coltellate nel Salento. Orrore a... BARI Uccise la fidanzata e nascose il corpo: confermata la condanna a 22... IL GIALLO Uccisa a coltellate: arrestato il vicino di casa, un pugliese appena... SALENTO Omicidio di Castrì, si scava nei conti correnti del falegname.... MILANO Uccide il padre e chiama il 112, ragazzo di 19 anni ai carabinieri:...

Il litigio

La coppia con le figlie è stata vista rientrare ieri sera attorno alle 22 a casa, poi i vicini a notte fonda hanno sentito litigare. In allarme per le urla provenienti da quell'appartamento, hanno dato l'allarme. La donna lavorava all'interno della galleria Ipercoop di Surbo, responsabile di una struttura commerciale, ed era molto conosciuta.

Uccise la fidanzata e nascose il corpo: confermata la condanna a 22 anni

Uccisa a coltellate: arrestato il vicino di casa, un pugliese appena uscito dal carcere

Otto giorni fa un altro omicidio nel Salento

Appena otto giorni fa un altro omicidio nel Salento: a Castrì è stato ammazzato in casa il falegname in pensione Donato Montinaro, 75 anni.