Piazza Duomo, irruzione in casa dei vigili del fuoco: cercavano donna scomparsa

Trambusto questa mattina in piazza Duomo a Lecce dove una squadra dei vigili del fuoco ha fatto irruzione nella casa di una donna di cui non si avevano notizie da due settimane. La donna, che vive sola, ed è la proprietaria di vari immobili della zona era infatti sparita nel nulla tanto da far temere il peggio. A dare l'allarme era stata una parebte. Fortunatamente dopo aver ispezionato l'immobile, le forze dell'ordine hanno diramato un avviso alle centrali rintracciandola in ospedale dove si trova ricoverata.