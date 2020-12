Paura ad Aradeo per La sparizione di una donna di 85 anni. Il suo nome è Rosa De Santis. La donna è uscita alle ore 17 di ieri a piedi da via Bellini, ad Aradeo e da allora non ha più fatto ritorno.

È affetta da Alzheimer, non ha cellulare, indossa una sciarpa ed un cappello, statura 1.70, capelli biondi.

Chiunque labbia vista contatti il 115 o 112.

UCL VVF sito in via Scalfo 47 presso la sede della Protezione Civile Aradeo.

