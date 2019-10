Partorisce aiutata al telefono dall'operatore del 118

Le si rompono le acque ma il bimbo nasce prima che arrivi l'ambulanza. Il parto è avvenuto così, in casa, con l'aiuto del marito e di una vicina di casa. E con l'operatore del 118 che guidava le operazioni fino all'arrivo dei sanitari.

Una storia a lieto fine quella di questa notte a Guagnano, che ha riguardato una coppia molto giovane.

All'arrivo dei sanitari il piccolo era già venuto alla luce ed è stato solo necessario tagliare il cordone ombelicale. Mamma e figlio sono stati trasportati in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce, per accertamenti ma grazie al lavoro di squadra il piccolo Luca, nato di 3.100 kg, è venuto al mondo senza problemi.



Determinante è stato infatti il ruolo dell'operatore del 118 che, oltre a mandare l'ambulanza, una volta capito che le contrazioni erano già in corso ha impartito le istruzioni del caso al marito della donna e alla vicina di casa.