Anziana ha un malore al balcone ma è chiusa in casa. Mobilitazione dei cittadini per salvarla

SANNICOLA - Sola in casa, anziana donna sviene sul balcone, ma la porta d’accesso è chiusa a doppia mandata: salvata da un coraggioso operaio della telefonia. Sicuramente l’88enne avrà visto in faccia il suo angelo custode. Mattia Magagnino ha 27 anni ed è di Alezio. Di lavoro fa l'operaio B-Evolution, azienda che lavora per conto di Telecom. Erano circa le 16,40 di ieri e in via Regina Elena a Sannicola i residenti si stavano adoperando ad addobbare la strada in vista della processione per la Madonna delle Grazie.

I minuti di paura per la donna

L’anziana signora seguiva i lavori dal suo balcone, lanciando qua e là magari qualche suggerimento, quando di colpo ha avuto un malore e si è accasciata per terra. Questo è successo sotto gli occhi dei vicini impossibilitati a ragiungerla malgrado i vari tentativi fatti. Il portone d’accesso alla casa, un blindato chiuso a doppia mandata, era impossibile da aprire, mentre in molti, con le scalette di casa hanno tentato di salire sul balcone.

L'arrivo del giovane operaio

Per fortuna, il ragazzo ha sentito le urla e visto il capannello di gente sotto al balcone e non ci ha pensato due volte, ha messo giù la sua scala da lavoro e ha raggiunto la donna. «Poiché facciamo interventi sui pali della telefonia – ha raccontato - abbiamo le scale che si aprono in tre pezzi, per cui sono riuscito ad arrivare sul balcone, l’ho scavalcato e ho raggiunto la signora che si lamentava ma era cosciente. Naturalmente non l’ho toccata né spostata come è giusto che sia in questi casi, ma mi sono accertata che fosse cosciente, appunto, e sono corso ad aprire il portone che era pure blindato”. A quel punto in casa sono saliti gli uomini della protezione civile e della polizia locale, in attesa dell’ambulanza che ha portato via l’anziana donna per tutti gli accertamenti di rito in ospedale. La Madonna delle Grazie ieri ha voluto senz’altro proteggere l’anziana sannicolese inviandole un coraggioso angelo».