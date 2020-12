La tredicesima per comprare cibo e vestiti, dono speciale di un poliziotto alla Casa della Carità

L’invito rivolto nei giorni scorsi da Papa Francesco a fare qualcosa per chi ha meno, anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, è stato ancora una volta raccolto da molte realtà associative e singoli in tutta il Salento.



Tra le tante iniziative di beneficenza e solidarietà, ieri ‘mattina Andrea Tondo, sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Volanti di Lecce, svestita l’uniforme ha consegnato il frutto di una raccolta di beni di prima necessità alla Casa della Carità di Lecce. Andrea da anni si dedica a varie iniziative con al centro il bene sociale della collettività, raccogliendo generi alimentari e abbigliamento che acquista con parte della sua tredicesima e dona, di volta in volta, a varie associazioni o comunità straniere, coinvolgendo tanti amici che condividono con lui gli stessi valori. Quest’anno ha coinvolto Daniele Costantini, conosciuto sui social, che ha contribuito anche grazie al supporto dei colleghi a rendere la raccolta alimentare ancora più “ricca”.



Insieme ieri sono arrivati alla nuova casa per i senzatetto - inaugurata di recente all’interno del complesso della chiesa di Santa Maria dell’Idria - con un furgoncino e due auto pieni di beni di ogni genere. Oltre a decine di buste piene di abbigliamento c’erano 175 chili di pasta in vari formati, 60 chili di riso, 100 bottiglie di salsa, 180 barattoli di legumi misti e poi ancora farina, latte tonno, succhi di frutta, panettoni, brioche e barrette di cioccolato.



Tutto il materiale donato sarà utilizzato per preparare il pranzo ai circa cento, tra leccesi e stranieri, che ogni giorno usufruiscono del servizio mensa della Caritas. ad attenderli c’erano don Nicola Macculli, direttore della Caritas di Lecce, e Alesssandro Valenti, direttore dell’accademia della Casa della Carità. La donazione è avvenuta nell’ambito di una cerimonia informale, alla presenza di Monsignor Gigi Manca, vicario generale vescovile, che ha ringraziato di cuore, anche a nome del vescovo, la Polizia di Stato per il servizio svolto ma soprattutto per ciò che i poliziotti, come Andrea, fanno fuori dal servizio istituzionale.

