Addio a Donatella Stella, il clown speciale dal cuore grande: dalla malattia la forza di far sorridere gli altri

“Risplenderai col tuo naso rosso da lassù, come una bolla di sapone che insegue l’arcobaleno, accarezzando il cielo. Ciao Donatuccia”. Come le onde del mare che con cura e lentamente accarezzano la spiaggia, così in queste ore i messaggi in ricordo di Donatella Stella, il clown speciale dal cuore grande, sono uno straordinario esempio di gentilezza e di ricordi, affetto, gratitudine e amore.

Donatella avrebbe compiuto 52 anni il 19 agosto, era ragioniera, socia con i fratelli della SITEL, azienda che produce materiale per l’edilizia nella zona industriale di Cavallino. Abitava a Lecce ed era amata da tutti. Un sorriso disarmante, due occhi pieni di vita, solare, gioiosa, curiosa, disponibile, intelligente. Amici, parenti e colleghi la ricordano con profonda stima. Lascia i genitori, due fratelli e una sorella.

Era malata oncologica da 6 anni Donatella e nonostante le difficoltà, la fragilità della sua salute, dedicava il suo tempo a far sorridere gli altri. Il volontariato con i clown per lei era diventata oramai una ragione di vita. Aveva conosciuto i sanitari impegnati in attività di assistenza ai bambini oncologici quando iniziò la chemioterapia per un tumore. Da allora la sua vita si è trasformata in un dono per gli altri e non aveva più abbandonato VIP ViviamoInPositivo Lecce OdV, un'associazione di volontariato con sede a Lecce, facente parte di una federazione nazionale denominata Vip Italia OdV. Con la clownterapia Vip Lecce dona sorrisi alle persone che si trovano in situazione di difficoltà, nei reparti degli ospedali, nelle case di riposo e nei centri diurni.

I funerali di Donatella si svolgeranno domani mattina, sabato 08 giugno alle 10,30 presso la chiesa dei Salesiani a Lecce.