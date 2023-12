Infarto prima della messa, il parroco si accascia e i fedeli chiamano il 118: ore di apprensione in Salento

La comunità di Sannicola vive ore di apprensione e prega per il suo parroco, don Massimo Cala, 53 anni, originario di Parabita, colpito da un infarto venerdì pomeriggio, poco prima della messa vespertina. Don Massimo era in sacrestia quasi pronto per celebrare la messa quando all'improvviso ha accusato un malore e si è accasciato a terra all'improvviso, perdendo conoscenza. I parrocchiani hanno immediatamente chiamato il 118. In chiesa i primi tentativi di rianimarlo, che però non hanno avuto successo.

Il parroco è stato, quindi, trasportato prima in ospedale a Gallipoli e subito dopo a Lecce, dove è tuttora ricoverato nel reparto di rianimazione. Don Massimo, che è stato anche sacerdote ad Alezio, è una persona molto amata e stimata, ed ha anche ricoperto incarichi di rilievo nella diocesi. Tutto il paese è in ansia e prega per lui. Ieri, per rispetto, è stato anche rinviato l'evento natalizio dedicato ai bambini, che si sarebbe dovuto svolgere in piazza