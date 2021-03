Covid, don Massimiliano Mazzotta rientra dalla Moldavia con un volo speciale

Atterrerà nel tardo pomeriggio a Brindisi il volo speciale Covid che riporterà nel Salento don Massimiliano Mazzotta, sacerdote leccese e missionario Fidei donum da tre anni in Moldavia. Don Massimiliano, risultato positivo nei giorni scorsi al tampone molecolare, ha accusato sin da subito i sintomi peggiori del contagio: febbre alta e difficoltà respiratorie. Determinante è stato l’interessamento della Fondazione Regina Pacis che da un ventennio circa opera nel piccolo Paese dell’est europeo accanto e con i poveri e di don Cesare Lodeserto, l’altro sacerdote leccese missionario, da diversi anni a Chisinau, la capitale - ora anche vicario generale della diocesi cattolica - per far sì che in pochi giorni si potesse effettuare il trasferimento nel Salento.

Dopo essersi messo in contatto con il Governo italiano e con la Protezione civile, don Cesare ha organizzato il volo che oggi riporterà don Massimiliano in Italia: atterrato all’aeroporto del Salento ci sarà un’ambulanza attrezzata Covid (fondamentale anche l’impegno del direttore generale della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo) che trasferirà don Massimiliano al Dea di Lecce dove riceverà le cure necessarie perché possa riacquistare al più presto le forze e la salute. Decisiva affinché le operazioni di trasferimento andassero in porto la fattiva collaborazione tra le diverse istituzioni competenti.

“La prova che don Massimiliano sta attraversando - ha commentato Michele Seccia, acivescovo di Lecce - sia per tutti noi uno stimolo in più a non abbassare la guardia e ad usare tutte le precauzioni possibili per evitare il contagio. Alziamo tutti le braccia al Signore e, approfittando "delle 24 ore per il Signore", invochiamo il suo aiuto perché don Massimiliano possa tornare presto a vivere il suo sacerdozio di servizio in spirito di donazione totale e con la generosità evangelica che lo ha sempre contraddistinto.