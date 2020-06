Vìola i domiciliari per acquistare la droga e ricevere gli amici: 44enne in carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vìola i domiciliari per acquistare cocaina. Per questo è tornato in carcere Errico Sinistro, 44enne leccese, agli arresti domiciliari da novembre del 2018. Lo scorso maggio, infatti, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce lo hanno sorpreso con un “cliente” subito dopo aver effettuato l'acquisto di stupefacente.Una simile segnalazione era arrivata anche a febbraio: Sinistro si era fatto trovare in casa insieme a estranei legati comunque - specifica la Questura - al mondo dello spaccio degli stupefacenti.Per tali violazioni, segnalate all’Autorità giudiziaria, la Corte di Appello di Lecce (Sezione Unica Penale), ha ritenuto di sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere: la misura è stata applicata ieri dagli stessi agenti della Mobile, che hanno accompagnato Sinistro a Borgo San Nicola.