Domenica in riva al mare: la passeggiata rilassante attira in spiaggia anche due “turiste” speciali

Il tempo incerto non le ha trattenute, anche perché lungo la costa di Porto Cesareo il sole batte come si conviene a una domenica di giugno. E il mare cristallino ha fatto il resto, convincendo due speciali turiste a una passeggiatina rilassante lungo la spiaggia.Due anatre, infatti, sono state avvistate questa mattina nella spiaggia L'Approdo di Porto Cesareo, probabilmente arrivate fin là dall'area Parco, dove si ritrovano in questa stagione una molteplicità di tipi di uccelli.Lo spettacolo delle due "comari" non è quindi passato inosservato.