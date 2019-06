Dolore per la sedicenne morta suicida, la Procura ha aperto un fascicolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Commozione nella parrocchia di Fulgenzio a Lecce, dove nel pomeriggio si sono svolti i funerali della ragazza morta suicida a Lecce in una struttura sanitaria in cui era ricoverata.La procura di Trani, intanto, ha sequestrato la cintura con la quale la ragazza si è impiccata. L'ipotesi di reato è omicidio colposo per condotta omissiva, cioè per non aver impedito il suicidio della giovane nonostante fosse in condizioni psicologiche ritenute critiche.Non è ancora chiaro se il fascicolo sia stato aperto contro ignoti o contro qualcuno in particolare. La cintura, infatti, non è stata consegnata alla famiglia.