Sfascia i finestrini di cinque auto in sosta: ripreso dalle telecamere e denunciato

Con una mazza ha distrutto i finestrini e danneggiato cinque auto in sosta in una strada di Carmiano. Per questo, i carabinieri hanno denunciato per il reato di danneggiamento S.F., 34enne del posto.Grazie alle telecamere della zona, infatti, è stato identificato come la persona che la notte del 20 aprile scorso frantumava i finestrini di una Fiat Brava, due Opel Zafira, una Opel Agila e una Fiat 600 tutte regolarmente parcheggiate. Il vandalo è stato sorpreso poi da uno dei prorietari delle auto e si è dato alla fuga per le strade limitrofe, facendo perdere le proprie tracce.