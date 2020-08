Dissoda illegalmente il terreno vincolato: denunciato imprenditore

Scoperto dai Carabinieri della forestale del nucleo di Gallipoli, all'interno della Riserva regionale orientata Palude del Conte e Duna Costiera di Porto Cesareo mentre dissodava un terreno illegalmente cambiandonoìe la morfologia protetta. Denunciato P. A. S., 74enne imprenditore agricolo del posto, ritenuto responsabile dei reati ricondotti specificatamente a “lavori di dissodamento ed eliminazione del pascolo naturale eseguiti, tramite l’ausilio di mezzi meccanici, su beni paesaggistici in assenza delle prescritta autorizzazione paesaggistica”.

L'uomo colto in flagranza stava infatti da tempo svolgendo diversi interventi di trasformazione del territorio sito nei pressi della collina del Belvedere - club Azzurro, a qualche centinaio di metri dalla strada statale Nardò - Avetrana, in agro di Porto Cesareo zona parco, tali da incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. All'agricolotore i militari intervenuti hanno contestato la violazione di diverse normative e nello specifico "la distruzione o deturpamento di bellezza naturale. Concretamente su un terreno da lui condotto e classificato come terra da pascolo nel pptr della Regione Puglia, ricadente all'interno della riserva orientale regionale "palude del conte e duna costiera", tramite l'utilizzo continuato di diversi mezzi meccanici, stava effettuando interventi di dissodamento e spietramento del terreno con l'eliminazione del pascolo naturale, per una superficie stimata pari ad oltre un ettaro. Attività queste, svolte come evinyo dai militari, in completa assenza delle autorizzazioni necessarie. Da qui lintervento e la denuncia circostanziata, oltre che i sigilli al grande terreno.