Disperso sul Pollino un noto medico leccese in vacanza col figlio: ricerche con i cani molecolari

Un uomo di 70 anni è disperso da ore sul Pollino: a dare l'allarme è stato il figlio in compagnia del quale aveva avviato un'escursione in montagna. Ricerche sono state avviate ieri sera per rintracciare Lucio Petronio, ex dirigente del Cim Lecce. Sul posto, nell'area del Santuario della Madonna del Pollino, ci sono gli uomini del soccorso alpino speleologico della Basilicata, i carabinieri, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali.

Cosa è successo

Stando a quanto ricostruito padre e figlio avevano raggiunto insieme la cima della montagna, ma a fare rientro a valle è stato solo il giovane che ha subito chiamato i soccorsi. Vengono impiegati anche cani molecolari, e unità da superficie.