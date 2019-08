Un disperso in mare a Porto Miggiano. Scattano i soccorsi: in arrivo i sommozzatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un disperso nel mare di Porto Miggiano.Si tratta di un 67enne del posto. Le unità del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Taranto e le vedette della Guardia costiera stanno in questi minuti operando lungo il litorale adriatico.A largo di Santa Cesarea sarebbe stato trovato un corpo senza vita. In elicottero, si sta provvedendo al recupero per il successivo trasferimento a Castro e per l'identificazione.Aggiornamenti nelle prossime ore.