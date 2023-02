Disordini allo stadio durante Lecce-Salernitana: 8 tifosi colpiti da Daspo

Sono otto i provvedimenti di Daspo disposti dal questore di Lecce dopo i gravi episodi di ordine pubblico che si sono verificati nello stesso capoluogo salentino il 28 gennaio scorso, in occasione della gara di calcio tra Lecce e Salernitana. In particolare il provvedimento è stato adottato per tre tifosi pugliesi e cinque campani.

Le contestazioni

Ai tifosi vengono contestati, a vario titolo, disordini con la polizia durante le operazioni di pre-filtraggio all'ingresso dello stadio, ma anche mazze e catene in metallo ritrovate durante i controlli. E poi i tentativi di aggressione, fisica e verbale, ai danni delle forze dell'ordine nell'impianto sportivo.