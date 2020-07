Dior, la sfilata in diretta da Piazza Duomo - VIDEO

Ultimo aggiornamento: 21:20

Eccola la sfilata più attesa: la nuova collezione cruise di Cristian Dior che ha scelto Lecce per varare la sua collezione crociera 2021 destinata a girare il mondo. Un evento sotto i riflettori degli addetti ai lavori e non solo, che ha attirato nel Salento anche una platea vip di primissimo piano, nonostante le restrizioni delle norme anti-covid, restituendo un'immagine del territorio fortemente evocativa.Lo show, che è cominciato con alcuni minuti di ritardo (era previsto alle 20.45 poi spostato alle 21) per alcuni inconvenienti tecnici, tiene incollati alle dirette streaming sui canali online della maison parigina, migliaia di utenti. Solo sulla pagina istituzionale della Maison sono infatti 12mila a seguirla. Mentre la diretta facebook ha una media di 14mila visualizzazioni.Ad aprire il corpo di ballo della Notte della Taranta e lo voci della pizzica salentina, in uno scenario a metà tra festa e misticismo di forte impatto visivo. Le modelle hanno sfilato tra le ballerine al ritmo incalzante dei tamburelli.